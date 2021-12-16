Гончаренко объяснил неудачи российских клубов в еврокубках

"Вот почему у нас в большинстве своём неудачи в еврокубках? Потому что команды ограничены по составу. У тебя есть восемь легионеров и остальная обойма, с которой ты не можешь вытянуть игру на два фронта. Поэтому тебе всегда не хватает качества", - считает Гончаренко.