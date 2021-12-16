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28 минут назад

Уволенный тренер «Спартака» сделал заявление

Португальский тренер Руй Витория сделал заявление после разрыва контракта с московским «Спартаком». В своем Instagram он отметил, что для него это была «самая сложная работа в карьере», поскольку ему приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем.

Уволенный тренер «Спартака» сделал заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но величие клуба и болельщики заслуживают преданности, которую я обещал с самого начала», — написал наставник.

Витория поблагодарил фанатов команды за поддержку и пожелал им положительных эмоций.

Напомним, что 15 декабря «Спартак» уволил Виторию с поста главного тренера, который он занимал с мая 2021 года. Под руководством португальца клуб завоевал путевку в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Кроме «Спартака», Витория в свое время работал с португальской «Бенфикой», «Пасуш де Феррейрой» и другими клубами.

Футбол,Спартак,
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