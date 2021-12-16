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2 часа назад

"Динамо" оштрафовано на 640 тыс. рублей по итогам матча с "Зенитом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское "Динамо" на 640 тыс. рублей за нарушения во время матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Динамо" оштрафовали на 640 тыс. рублей после матча с "Зенитом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч между "Динамо" и "Зенитом" прошел 12 декабря в Москве и завершился со счетом 1:1. По итогам матча КДК РФС рассматривал вопросы, связанные с поведением болельщиков обеих команд.

"По матчу "Динамо" - "Зенит", московский клуб за скандирования болельщиков оштрафован на 50 тысяч рублей, а "Зенит" за скандирование ненормативной лексики - на 100. За совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, "Динамо" оштрафовано на 500 тысяч рублей и предупреждено о том, что в случае повторения подобной ситуации, будут более суровые санкции. Также во время матча на поле выбежал болельщик. В связи с этим за необеспечение безопасности, нарушения санитарного регламента столичная команда оштрафована на 90 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

Также комитет оштрафовал главного тренера "Динамо" Сандро Шварца на 30 тыс. рублей за нарушение границ технической зоны.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего на втором месте "Динамо" составляет два очка.

Футбол,Сандро Шварц,Динамо,РФС,Зенит,
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