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2 часа назад

Паоло Ваноли возглавил московский «Спартак»

Паоло Ваноли возглавил московский «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.

Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Ваноли последние четыре года был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

«Спартак» объявил об увольнении Руя Витории

Ранее «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

Футбол,Видео,Спартак,
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