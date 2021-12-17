Газзаев о Ваноли в "Спартаке": к российским тренерам нет доверия

"У нас в России есть достаточно хороших специалистов, которые в том числе играли и в "Спартаке", а у нас все приглашают иностранцев. Наши отечественные тренеры — молодые, талантливые и амбициозные, могли бы возглавить "Спартак". К сожалению, к отечественным специалистам нет доверия — это очень плачевно. Так быть не должно", — сказал Газзаев.