Газзаев о Ваноли в "Спартаке": к российским тренерам нет доверия

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, говоря о назначении Паоло Ваноли в "Спартак", выразил сожаление, что в российские клубы все реже приглашают отечественных специалистов. Слова Газзаева передает "Чемпионат".
"У нас в России есть достаточно хороших специалистов, которые в том числе играли и в "Спартаке", а у нас все приглашают иностранцев. Наши отечественные тренеры — молодые, талантливые и амбициозные, могли бы возглавить "Спартак". К сожалению, к отечественным специалистам нет доверия — это очень плачевно. Так быть не должно", — сказал Газзаев.
Ваноли работал помощником в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере". Сообщается, что его зарплата составит €1,5 млн. Соглашение с Ваноли рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.
Напомним, что 15 декабря "Спартак" сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией. Он возглавил клуб в мае 2021 года. Под его руководством москвичи пробились в плей-офф Лиги Европы. После 18 туров "Спартак" располагается на девятом месте в таблице РПЛ, имея в активе 23 очка.
Ранее народный артист России Валерий Баринов выразил мнение, что московский клуб не добьется высоких результатов.