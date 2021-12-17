«Он уже под каблуком»: что говорят о новом тренере «Спартака»

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении на пост главного тренера московского «Спартака» итальянского специалиста Паоло Ваноли.

«Почему же Ваноли искала спартаковская семья? Он имеет только один очень важный козырь. Он будет глух и нем. Это его шанс. Ваноли уже должен, он уже под каблуком. Единственное качество Ваноли — он никто, звать его никак. Он должен быть послушен, согласен со всем. А затем уже он, наверное, чем-то впечатлил руководство красно-белых, ведь он не один такой там», — сказал журналист на YouTube-канале «Футбольный клуб».

Теперь официально: «Спартак» вновь сменил главного тренера. Руй Витория проработал в клубе чуть больше полугода и выдал противоречивый результат. С одной стороны, сенсационное первое место в группе Лиги Европы с «Наполи» и «Лестером», с другой — девятая позиция в РПЛ и унизительные 1:7 от «Зенита».

Новым тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли, про которого большинство наших болельщиков мало что знает. Самое время познакомиться.

Ваноли-футболист не был звездой, зато выигрывал Кубок УЕФА. Причём в Москве

Карьеру Ваноли-игрока сложно назвать выдающейся. Паоло выступал преимущественно за скромные клубы (в основном итальянские), а до Серии А добрался лишь в 24 года. Но звёздный час был и у него. В 1998-м Ваноли, игравший на фланге обороны и полузащиты, попал в «Парму», которая тогда обладала звёздным составом и была одной из лучших в Италии. В первом же сезоне с Паоло команда вышла в финал Кубка УЕФА и прихлопнула «Марсель» (3:0), причём случилось это в «Лужниках». Ваноли стал одним из героев матча, забив второй гол.

После «Пармы» была «Фиорентина», а напоследок Ваноли успел поиграть в Шотландии и даже в Греции. С трофеями у Паоло всё скромно: были ещё два Кубка (тоже с его голами в финалах) и один Суперкубок Италии. Так что Кубок УЕФА — явный хайлайт. Кстати, Ваноли добрался и до сборной, но сыграл за неё всего два матча.

У Ваноли-тренера интересная история. Он помогал Конте и проигрывал России с молодёжной сборной

Ваноли завершил карьеру игрока в 2006-м и сразу включился в тренерскую работу. Сначала была скромная «Домельяра» (кто-то вообще знает такой клуб?), а потом Паоло взялся за сборные, причём юношеские. За шесть лет он прошёл путь от Италии U16 до U19, но главным был не везде. В это время случилось ещё одно пересечение с Россией: в 2013-м сборная Италии U17 с Ваноли в штабе дошла до финала Евро, но проиграла нашим. В российской команде блистали юные Александр Головин, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов. А Антон Митрюшкин, про которого сейчас вспоминают всё реже, вообще стал лучшим игроком турнира.

Второй шанс Ваноли получил спустя несколько лет, уже со сборной U19. Паоло довёл команду до финала Евро, но вновь проиграл. На этот раз крупно — Франции с Килианом Мбаппе.

В 2016-м Ваноли пошёл на небольшое повышение — стал тренером взрослой сборной, но снова не главным. В команду он попал не вовремя: итальянцы во главе с Джампьеро Вентурой переживали один из худших моментов в своей истории и не смогли пробиться на ЧМ-2018. А ведь Ваноли мог снова попасть в Россию.

После сборной Италии Ваноли вернулся в клубный футбол. Он вошёл в штаб Антонио Конте в «Челси» (где, по иронии судьбы, не нашлось места Массимо Каррере), но лондонская история продлилась недолго. В 2018-м Конте уволили, и за ним проследовали все его помощники, в том числе Ваноли. Паоло явно сработался с Антонио — вместе они перешли в «Интер», где первый занял загадочный пост технического тренера. В Италии всё наладилось: команда прошлась катком по Серии А и прервала гегемонию «Ювентуса». Главный момент: Ваноли в штабе Конте отвечал за оборону. Когда этой осенью Антонио отправился покорять «Тоттенхэм», Паоло отказался от приглашения — видимо, решил поработать самостоятельно. И вот теперь его ждёт «Спартак».

История Ваноли сильно похожа на путь, который проделал Каррера — особенный тренер для «Спартака». Оба итальянцы, оба помогали Конте и отвечали за оборону, оба возглавили «Спартак» по ходу сезона. Остаётся одна интрига: станет ли Паоло такой же легендой, как Массимо?

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Ваноли был помощником у тренера. Это ни о чём не говорит. Приглашение Ваноли — глупое решение, но хозяин — барин: творит, что хочет.



Очень плохо, что нет контроля со стороны РФС. На бумаге есть профсоюз тренеров и футболистов, а толку-то? Они не защищают. За рубежом сейчас профсоюзы встали бы на дыбы и наказали Федуна за своевольность: за 16 лет уже 19-й раз меняют тренеров», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».

«У нас в России есть достаточно хороших специалистов, которые в том числе играли и в «Спартаке», а у нас все приглашают иностранцев.

Наши отечественные тренеры — молодые, талантливые и амбициозные, могли бы возглавить «Спартак». К сожалению, к отечественным специалистам нет доверия — это очень плачевно. Так быть не должно», — сказал Валерий Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Каррера находился 2-3 месяца в штабе Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с Лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. А Ваноли, человек ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак». Для меня это большая загадка. Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и все наладит. У меня большие сомнения», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Сергей Юран высказался об ожиданиях болельщиков от Ваноли.

«Пример развития в «Локомотиве» мы уже видели. Что-то там как-то не развивается. Если в Италии десятилетиями выстроены принципы, школы, то у нас во все клубы привозят иностранцев. Смешно, Ваноли приедет и будет развивать. Мы бестолковые, что ли? По-моему, здесь нет никакого уважения. Руководство говорит, что команда переживает кризис. А в чем кризис? Сколько лет «Спартак» не выходил в еврокубки с первого места? Болельщик захочет как минимум, чтобы клуб дальше в еврокубках шел, все привыкли к победам», — добавил Юран.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение Паоло Ваноли главным тренером команды.

«Я разговаривал с одним человеком. Он мне говорит, что в Италии все смеются, потому что Ваноли ни в Серии А, ни в Серии В никому не нужен. Но при этом его берут в команду с именем из России», — заявил Тихонов «РБ Спорт».

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Могу ли я пожелать ему удачи? Я не знаю этого тренера, он же из «Спартака». Спросите лучше у Олега Романцева, он лучше знает», — сказал Семин «СЭ».

Экс-главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Руя Витории из московского «Спартака».

«Не могу обсуждать вопрос отставки Руя Витории. Это вещи, о которых должно говорить руководство. Именно «Спартак» должен решить для себя, верным или нет было решение уволить Руя Виторию», — сказал Капелло в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Итальянский специалист также оценил наиболее вероятного преемника Витории в «Спартаке» Паоло Ваноли.

«Не могу сказать о том, как работает Паоло Ваноли, а также что он сможет привнести в «Спартак». Но я абсолютно точно болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей. Таковых очень много. Даже я имею богатый опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает легкой», — добавил Капелло.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение главным тренером команды Паоло Ваноли.

«Видимо, в «Спартаке» кто-то хоть немного разбирается в футболе и понимает, что это чистая авантюра. Поэтому контракт с ним и подписан на полтора года. Вопрос не двух слов, нужно глубоко ковырнуть тему, чтобы понять назначение этого подмастерья в «Спартак». Думаю, в клубе четко понимают, что ничего не выйдет», - приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что назначенный на пост главного тренера красно-белых Паоло Ваноли недолго проработает в московском клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«До него здесь было уже столько людей. В «Спартаке» их все время меняют, это касается не только тренеров. Так что тут нечему удивляться. Не знаю, сколько этот человек здесь продержится, но, наверное, недолго. Какой бы ты ни был специалист, тебе нужен материал, с которым можно работать. Яркий пример тому — Унай Эмери. Пришел с именем, а ничего не смог сделать. Потом ушел и начал брать трофеи с европейскими командами», — сказал Гаврилов.

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.