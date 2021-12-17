Под Диего Симеоне шатается кресло, а «Милан» с «Наполи» растеряли преимущество.

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18-19 декабря нас ждет очередное пиршество футбола в европейских топ-лигах. «Челси», который переживает спад, едет в гости к «Вулверхэмптону», а «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». В Серии А «Милан» и «Наполи», которые еще недавно вели заочные разборки, растеряли все преимущество. «Аталанта», в которой шанс получил Алексей Миранчук, сразится с «Ромой» Жозе Моуринью. Ну а в Примере «Севилья» и «Атлетико» будут решать, кому продолжать погоню за «Реалом» всерьез, а кому стоит задуматься о более приземленных вещах. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. А еще получите фрибет 1000 рублей от Winline и сделайте ставку на своего фаворита!

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Конте не сможет остановить «Ливерпуль»

На Антонио Конте в «Тоттенхэме» очень надеются, но итальянец не из тех тренеров, кто дает результат сразу. Нужно время выстроить систему, нужно, чтобы игроки адаптировались под нее. А тут еще вспышка коронавируса, которая вынудила команду уйти на карантин. И впереди серьезный экзамен - «Ливерпуль» Юргена Клоппа, который борется за чемпионство.

У мерсисайдцев серия из 8 побед подряд, а «шпоры» не в лучшей физической форме. Конечно, Конте закроется и постарается сдержать волны атак Салаха и компании, но 90 минут отбиваться не получится. Букмекер Winline предлагает заключить пари на победу гостей с коэффициентом 1.63.

«Челси» пора выходить из кризиса. И сыграть на ноль

«Челси» находится в небольшом кризисе. Возможно, этот спад был запланирован, пройти весь сезон без осечек невозможно, но неудачная серия затягивается. Особенно удивляют проблемы в обороне: для команды, которая пропускает только по большим праздникам, 3 пропущенных гола от «Зенита» выглядят трагично.

«Вулверхэмптон» - соперник непростой. Крепкий середняк, который всегда максимально настраивается на лидеров. Достаточно посмотреть на домашние матчи «волков» против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Да, два поражения, но минимальных. Вполне возможно, с минимальным счетом победит и «Челси». Тухеля обрадует в первую очередь то, что команда не пропустила, да и 3 очка не пахнут. Поставить на минимальную победу «Челси» можно с коэффициентом 5.20.

Миранчук получит еще один шанс в матче против Моуринью?

Алексей Миранчук на днях получил свой шанс. Благодарить надо погоду, из-за которой матч с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов перенесли на сутки. В результате перед игрой с «Вероной» Гасперини пришлось прибегнуть к широкой ротации. Получил в числе прочих свой шанс и россиянин и воспользовался им. Неплохое выступление и забитый мяч показали, что руки Миранчук не упустил. Быть может, выпустят нашего полузащитника и в матче против «Ромы»?

«Аталанта» прямо сейчас уже на 3-м месте, а отставание от лидера всего 3 очка. Спасибо нужно сказать «Милану» и «Наполи», которые растеряли все свое преимущество. Впереди у бергамасков «Рома» Жозе Моуринью. Римляне неплохи на своем поле, но ужасны на выезде. Победить удалось лишь «Дженоа» и «Кальяри» - аутсайдеров, а вот середнякам и, тем более, лидерам, Моуринью и его команда проигрывают. Учитывая тот факт, что «Аталанта» сейчас хороша, иллюзий быть не должно. Заключить пари на победу хозяев можно с коэффициентом 1.75.

«Милан» и «Наполи»: кто останется в гонке?

«Милан» и «Наполи» феерично стартовали, но в последних турах хромают на обе ноги. В результате лидерство утеряно: на вершине таблицы теперь «Интер». А в чемпионской гонке теперь сразу 4 команды. Очная встреча - хороший шанс и самим вернуться на победный курс, и конкурента отцепить.

Кажется, что у «Милана» дома шансов побольше. Во-первых, на «Сан-Сиро» команда Стефано Пиоли играет здорово: 6 побед в 8 матчах. Во-вторых, кадровая ситуация у хозяев лучше, «Наполи» борется с эпидемией травм. И теряет, теряет очки. Подопечные Лучано Спаллетти не побеждали уже 3 тура, а в последней своей игре уступили скромному «Эмполи» (0:1). Поставить на домашний успех «Милана» можно за 2.28.

Кресло под Симеоне шатается все сильнее

Диего Симеоне в «Атлетико» уже 10 лет, но сейчас он как никогда близок к отставке. Дела у «матрасников» идут так себе и перспектив не видно. В Лиге чемпионов удалось кое-как пробиться в 1/8 финала, но в Примере отставание от «Реала» уже 13 очков. Правда, у команды Симеоне есть матч в запасе. Но и его еще нужно выиграть.

В соперниках «Севилья», которая прямо сейчас ближайший преследователь «Реала». Ее отставание - 8 очков при все той же игре в запасе. Не так уж и много!

Если «Атлетико» проиграет, то кресло под Симоне будет уже не просто шататься, а уже ходить ходуном. Вот только зацепиться мадридцам особенно не за что. «Севилья» в 7 домашних матчах в Примере лишь раз сыграла вничью, выиграв остальные 6 матчей. А Симеоне пока никак не может наладить у «Атлетико» игру в обороне, которой клуб славился в последние годы.

Winline предлагает поставить на то, что «Севилья» не проиграет за 1.43. Ну а тем, кто верит в «Атлетико», можно сделать ставку с коэффициентом 2.85.