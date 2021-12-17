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1 час назад

​Сборные Бразилии и Аргентины могут поучаствовать в Лиге наций

Состав участников Лиги наций в обозримом будущем может измениться. Как сообщает журналист ESPN Дейл Джонсон на своей страничке в «Твиттере», планируется, что в розыгрыше Лиги наций, который начнётся в 2024 году, примут участие все 10 национальных команд из Южной Америки. Таким образом, в Лиге наций могут поучаствовать сборные Бразилии и Аргентины.

​Сборные Бразилии и Аргентины могут поучаствовать в Лиге наций
Фото: EPAEPA

Отмечается, что все матчи Лиги наций по-прежнему будут проводиться в Европе.

Ранее состоялась жеребьёвка Лиги наций сезона 2022/2023. Сборная России попала в одну группу с командами Албании, Израиля и Исландии. Матчи пройдут в июне и сентябре следующего года.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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