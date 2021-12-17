​Сборные Бразилии и Аргентины могут поучаствовать в Лиге наций

Состав участников Лиги наций в обозримом будущем может измениться. Как сообщает журналист ESPN Дейл Джонсон на своей страничке в «Твиттере», планируется, что в розыгрыше Лиги наций, который начнётся в 2024 году, примут участие все 10 национальных команд из Южной Америки. Таким образом, в Лиге наций могут поучаствовать сборные Бразилии и Аргентины.