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29 минут назад

Раскрыта зарплата нового тренера «Спартака»

Зарплата итальянского тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» составит €1,5 млн в год. Такую сумму называло издание «Спорт-Экспресс».

Раскрыта зарплата нового тренера «Спартака»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что ранее Ваноли работал помощником в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере». Накануне «Спартак» официально заявил о назначении 49-летнего итальянца на пост главного тренера команды.

Ранее, 15 декабря «Спартак» уволил Руя Виторию с поста главного тренера, который он занимал с мая 2021 года. Под руководством португальца клуб завоевал путевку в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Позднее Витория делал заявление в котором отметил, что для него это была «самая сложная работа в карьере», поскольку ему приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Несмотря на это, он остается предан клубу.

Футбол,Видео,Спартак,
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