Раскрыта зарплата нового тренера «Спартака»

Зарплата итальянского тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» составит €1,5 млн в год. Такую сумму называло издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Ваноли работал помощником в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере». Накануне «Спартак» официально заявил о назначении 49-летнего итальянца на пост главного тренера команды.

Ранее, 15 декабря «Спартак» уволил Руя Виторию с поста главного тренера, который он занимал с мая 2021 года. Под руководством португальца клуб завоевал путевку в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».