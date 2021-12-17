​«Локомотив» объявил о переходе украинца Мампасси

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе в клуб украинского защитника Марка Мампасси. 18-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на пять лет. Мампасси будет играть за «железнодорожников» под номером 18.

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«Локомотив» не раскрывает финансовые условия совершённой сделки. Журналист Иван Карпов через свой телеграм-канал «Инсайды от Карпа» ранее сообщал, что «железнодорожники» заплатят донецкому «Шахтёру» за Мампасси 4 миллиона евро.