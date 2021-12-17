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1 час назад

​«Локомотив» объявил о переходе украинца Мампасси

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе в клуб украинского защитника Марка Мампасси. 18-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на пять лет. Мампасси будет играть за «железнодорожников» под номером 18.

​«Локомотив» объявил о переходе украинца Мампасси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Локомотив» не раскрывает финансовые условия совершённой сделки. Журналист Иван Карпов через свой телеграм-канал «Инсайды от Карпа» ранее сообщал, что «железнодорожники» заплатят донецкому «Шахтёру» за Мампасси 4 миллиона евро.

Марк Мампасси является воспитанником «Шахтёра». С начала 2021 года украинец выступал за «Мариуполь» на правах аренды.

Футбол,Иван Карпов,Локомотив,
18+
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