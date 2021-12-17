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22 минуты назад

Мамаев сменит клуб

Российский полуащитник Павел Мамаев может продолжить карьеру в подмосковных «Химках». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Мамаев сменит клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

33-летний хавбек успешно прошел медосмотр в «Химках». Ожидается, что в ближайшее время Мамаев сменит клуб: 31 декабря у бывшего футболиста сборной России истекает контракт с «Ростовом».

Мамаев перешел в «Ростов» осенью 2019-го. Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела. До этого он защищал цвета «Краснодара».

С 2010-го по 2016 год Мамаев привлекался к играм за сборную России. На клубном уровне он также известен по выступлениям за «Торпедо» и «ЦСКА».

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