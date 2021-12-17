Черчесов возглавит иностранный клуб

По сведениям, 58-летний Черчесов возглавит команду в начале следующей недели. Стороны уже согласовали условия контракта. Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и «Спартаке».