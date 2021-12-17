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55 минут назад

Источник: Черчесов возглавит «Ференцварош» на следующей неделе

Российский специалист Станислав Черчесов станет новым главным тренером венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщает index.hu.

Черчесов возглавит иностранный клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям, 58-летний Черчесов возглавит команду в начале следующей недели. Стороны уже согласовали условия контракта. Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и «Спартаке».

Черчесов заявил о готовности помочь Карпину

Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штегера. «Ференцварош» в 15 матчах набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является «Варда» (33). Действующий чемпион страны — «Ференцварош».

Футбол,Петер Штегер,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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