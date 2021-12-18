Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Черчесов согласовал условия контракта с европейским клубом

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов согласовал условия контракта с венгерским «Ференцварошем». Об этом сообщает Index.hu

Черчесов согласовал условия контракта с европейским клубом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, европейский клуб и специалист достигли договоренности. Отмечается, что Черчесов будет представлен в качестве нового главного тренера команды в начале следующей недели. При этом Черчесов бросил трубку, услышав вопрос журналиста Metaratings о возможности возглавить клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Черчесову со стороны сборной Польши и бельгийского «Антверпена». Позднее обе команды открестились от этой возможности.

Черчесов покинул сборную России летом после неудачного выступления на чемпионате Европы. Под руководством специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап. Его место занял Валерий Карпин.

Футбол,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители