Черчесов согласовал условия контракта с европейским клубом

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов согласовал условия контракта с венгерским «Ференцварошем». Об этом сообщает Index.hu

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По информации источника, европейский клуб и специалист достигли договоренности. Отмечается, что Черчесов будет представлен в качестве нового главного тренера команды в начале следующей недели. При этом Черчесов бросил трубку, услышав вопрос журналиста Metaratings о возможности возглавить клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Черчесову со стороны сборной Польши и бельгийского «Антверпена». Позднее обе команды открестились от этой возможности.