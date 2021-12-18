Губерниев высмеял нового тренера «Спартака»

«Я сначала подумал, что теперь "Спартак" будут тренировать двое — Аль Бано и Ромина Пауэр. Если честно, я не совсем понимаю, где они их всех берут, Ваноли — это вообще кто? Где он трудился-то?» — высмеял специалиста Губерниев. Он добавил, что руководство красно-белых любит эксперименты, и выразил надежду, что новый тренер сможет вывести команду на новый уровень.