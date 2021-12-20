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1 час назад

Депутат Хамзаев предложил идею поощрения добропорядочных болельщиков с Fan ID

Депутат Госдумы от партии «Единая России» Султан Хамзаев предложил министру спорта Олегу Матыцину поддержать добропорядочных болельщиков с Fan ID бесплатными билетами на матчи национальной команды страны.

Депутат Хамзаев предложил идею поощрения добропорядочных болельщиков с Fan ID
Фото: RT на русскомRT на русском

«Для стимулирования положительного образа болельщика я предлагаю создать систему поощрения. Для регулярных посетителей спортивных мероприятий, которые соблюдают действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение матчей сборной России. Прошу вас рассмотреть целесообразность системы поощрения добропорядочных болельщиков, которые систематически будут посещать спортивные мероприятия по новому вводимому документу», — гласит письмо Хамзаева Матыцину, которое цитирует РИА Новости.

В случае одобрения в Совете Федерации и утверждения президентом России Владимиром Путиным закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Ранее Матыцин заявил, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.

Футбол,Султан Хамзаев,Олег Матыцин,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
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