Тренер сборной Украины: война с Россией подкосила наши силы

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков высказался о политической ситуации между Россией и Украиной, передает Tribuna.com.
"Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы. Но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен", - сказал Петраков.
Напомним, в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года Украина сыграет против национальной команды Шотландии. Встреча состоится в марте.
Ранее бывший наставник сборной Украины по футболу Мирон Маркевич прокомментировал переход игрока донецкого "Шахтера" Марка Мампасси из донецкого "Шахтера" в московский "Локомотив".
"Сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются", — сказал Маркевич.