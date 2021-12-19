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18 минут назад

Тренер сборной Украины: война с Россией сильно подкосила наши силы

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков высказался о политической ситуации между Россией и Украиной, передает Tribuna.com.

Тренер сборной Украины: война с Россией подкосила наши силы
Фото: ReutersReuters

"Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы. Но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен", - сказал Петраков.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года Украина сыграет против национальной команды Шотландии. Встреча состоится в марте.

Ранее бывший наставник сборной Украины по футболу Мирон Маркевич прокомментировал переход игрока донецкого "Шахтера" Марка Мампасси из донецкого "Шахтера" в московский "Локомотив".

"Сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются", — сказал Маркевич.

Футбол,Александр Петраков,Мирон Маркевич,Локомотив,
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