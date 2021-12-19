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20 минут назад

Черчесов рассказал, где может продолжить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему поступило несколько предложений возглавить иностранные клубы. Решение он примет на следующей неделе, сообщает Sport 24.

Черчесов рассказал, где может продолжить тренерскую карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Веду переговоры с несколькими командами, которые мной интересуются. В том числе с венграми. Со мной также связались две команды из Турции. Есть варианты и с другими странами», - сказал экс-наставник российской сборной.

Черчесов отметил, что пока думает над предложениями. Он посетовал, что ему не удалось достичь поставленной цели: поехать на чемпионат мира в Катаре.

«К сожалению, с Россией мне не удалось достичь этой цели. И на данный момент у меня нет возможности сделать это с другой сборной», - отметил тренер.

Он также опроверг информацию о том, что ему поступали предложения стать тренером польской «Легии».

Ранее представитель «Ференцвароша» подтвердил, что Черчесов должен возглавить команду.

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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