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1 час назад

Павел Мамаев стал игроком «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что команда подписала контракт с бывшим полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

Павел Мамаев стал игроком «Химок»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подписали контракт с Мамаевым. Паша — игрок «Химок». Срок контракта не разглашаем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

33-летний Мамаев выступал за «Ростов» с сентября 2019 года. За донскую команду в нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей в чемпионате России, не отметившись голевыми действиями.

В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом», в «Химки» футболист перешёл на правах свободного агента. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».

«Химки» после 18 туров РПЛ идут на последнем (16-м) месте турнирной таблицы с 14-ю очками.

Футбол,Андрей Панков,Павел Мамаев,Роман Терюшков,Торпедо,ЦСКА,
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