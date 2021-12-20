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42 минуты назад

Роналду поможет пострадавшим от извержения вулкана на Канарах

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду выставил на аукцион свою футболку, чтобы помочь собрать средства пострадавшим от извержения вулкана на острове Пальма (Канарский архипелаг), сообщает The Sun.

Роналду поможет пострадавшим от извержения вулкана на Канарах
Фото: InstagramInstagram

По сведениям источника, аукцион стартует 24 декабря. Роналду оставил на футболке свой автограф, а также написал: "Даже сила вулкана не сможет сравниться с Пальмой. Моя поддержка прекрасному острову".

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 19 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Футбол,
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