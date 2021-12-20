Роналду поможет пострадавшим от извержения вулкана на Канарах

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду выставил на аукцион свою футболку, чтобы помочь собрать средства пострадавшим от извержения вулкана на острове Пальма (Канарский архипелаг), сообщает The Sun.

Фото: Instagram Instagram

По сведениям источника, аукцион стартует 24 декабря. Роналду оставил на футболке свой автограф, а также написал: "Даже сила вулкана не сможет сравниться с Пальмой. Моя поддержка прекрасному острову".