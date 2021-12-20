Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
18 минут назад

Умер экс-наставник "Крыльев Советов" и "Рубина" Виктор Антихович

На 77-м году ушел из жизни Виктор Антихович — главный тренер «Крыльев Советов» конца 80-х – начала 90-х. Об этом сообщает сайт «Крыльев Советов»

Умер экс-наставник "Крыльев Советов" и "Рубина" Виктор Антихович
Фото: www.kc-camapa.ruwww.kc-camapa.ru

«Свою футбольную карьеру он начинал именно в нашей команде в 1964-м году, выступал за «Крылья» также с 1969 по 1970-й. С 1988 по 1993-й был главным тренером «Крыльев Советов». Виктор Антихович открыл множество талантливых футболистов, был фанатом футбола и прекрасным специалистом. Под его руководством выступало много игроков, ныне работающих в системе «Крыльев».

В последнее время Виктор Антихович жил в Санкт-Петербурге, но часто бывал в Самаре. Матч «Крылья Советов» – «Рубин» он смотрел в ветеранской ложе на стадионе «Солидарность Самара Арена»», — гласит официальное заявления клуба.

Помимо «Крыльев Советов», Антихович работал главным тренером тольяттинской «Лады», сочинской «Жемчужины», казанского «Рубина» и владивостокского «Луча-Энергии».

Футбол,Крылья Советов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители