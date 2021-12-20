Умер экс-наставник "Крыльев Советов" и "Рубина" Виктор Антихович

«Свою футбольную карьеру он начинал именно в нашей команде в 1964-м году, выступал за «Крылья» также с 1969 по 1970-й. С 1988 по 1993-й был главным тренером «Крыльев Советов». Виктор Антихович открыл множество талантливых футболистов, был фанатом футбола и прекрасным специалистом. Под его руководством выступало много игроков, ныне работающих в системе «Крыльев».