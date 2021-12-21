Российский футболист рассказал, какой совет дал ему Роналду

"Помню, Роналду всегда тренировался и играл в бутсах с железными шипами, а я — с резиновыми. Пару раз в них ехали ноги, и Криштиану сказал: "Ты фланговый футболист и не имеешь права поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в "МЮ" меня научили выходить на поле в железных шипах". После этого тоже стал надевать их на матчи. Тренируюсь в резиновых, официальные встречи провожу в железных. Впитал этот совет на всю карьеру. К тому же мой отец тоже всегда говорил, что футболист не имеет права на такие ошибки из-за неправильного выбора шипов. А для Криштиану важна каждая деталь", — сказал Черышев.