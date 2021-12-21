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1 час назад

Российский футболист рассказал, какой совет дал ему Роналду

Российский футболист "Валенсии" Денис Черышев рассказал, какой совет ему дал португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду во время совместного выступления за мадридский "Реал". Слова Черышева передает "Спорт-Экспресс".

Российский футболист рассказал, какой совет дал ему Роналду
Фото: Bernadett Szabo/ReutersBernadett Szabo/Reuters

"Помню, Роналду всегда тренировался и играл в бутсах с железными шипами, а я — с резиновыми. Пару раз в них ехали ноги, и Криштиану сказал: "Ты фланговый футболист и не имеешь права поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в "МЮ" меня научили выходить на поле в железных шипах". После этого тоже стал надевать их на матчи. Тренируюсь в резиновых, официальные встречи провожу в железных. Впитал этот совет на всю карьеру. К тому же мой отец тоже всегда говорил, что футболист не имеет права на такие ошибки из-за неправильного выбора шипов. А для Криштиану важна каждая деталь", — сказал Черышев.

Черышев является воспитанником "Реала". Россиянин также выступал за "Севилью", "Вильярреал" и "Валенсию". С 2012 года вызывается в сборную России. Черышев является вторым российским победителем двух крупнейших клубных европейских турниров - Лиги чемпионов 2015/16 в составе "Реал Мадрид" и Лиги Европы 2013/14 в составе "Севильи".

Ранее Черышев вспомнил о том, как ему приходилось играть против аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

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