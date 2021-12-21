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1 час назад

Черчесов высмеял запрет сахара в сборной России

Главный тренер венгерского «Ференцвароша», бывший наставник сборной России Станислав Черчесов оценил нововведения в российской команде при Валерии Карпине. В беседе с «Чемпионат.com», он отреагировал на запрет сахара, отметив, что и при нем врач и повар не сыпали его ложками в еду.

Черчесов высмеял запрет сахара в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара ― кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим к второстепенному от главного. Давайте теперь начнем рассказывать, что мы зубы по утрам чистим», — заявил футбольный наставник.

Черчесов также подчеркнул, что не считает правильной практику с назначением нового капитана на каждый матч сборной — он напомнил, что у него были постоянные обладатели капитанской повязки.

Напомним, что о запрете на употребление сладкого Карпин рассказал еще в августе. По его мнению, он не дает ничего полезного футболистам. Сам Черчесов работал главным тренером в сборной России в течении пяти лет, до июля 2021 года.

Футбол,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Чемпионат.com,
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