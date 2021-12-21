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1 час назад

Владелец "Спартака" Федун решил продать участок земли со стадионом академии красно-белых

Структура, связанная с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, выставила на продажу 100% долей в ООО «СЗ «Стадион Спартак». Об этом сообщают «Ведомости».

Федун продаст участок земли со стадионом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что организации принадлежит участок земли в Малом Оленьем переулке Москвы, на котором находится ряд строений академии «Спартака» имени Федора Черенкова, включая стадион на три тысячи зрителей.

Оценочная сумма территории составляет 6 млрд рублей. На ней может появиться жилой комплекс, но участок входит в границы особо охраняемой зоны, а также там имеются объекты культурного наследия.

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. С момента его прихода в клуб «Спартак» один раз становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России, пять раз завоевывал серебряные медали чемпионата России по футболу, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, сколько тратит на клуб ежегодно.

Футбол,Федор Черенков,Леонид Федун,Спартак,
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