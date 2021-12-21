Рубка в Лондоне, непростой выезд для "Реала"

Новая неделя - новые крутые матчи! В середине недели нас ждут четыре интереснейших игры. В чемпионате Испании «Севилья» встретится с «Барселоной», а «Реал» ждет непростой выезд в гости к «Атлетику». В Кубке Англии «Ливерпуль» сразится с «Лестером», а «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» устроят настоящее дерби. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline после регистрации. Получи фрибет 1000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

Фото: ТАСС ТАСС

«Севилья» — «Барселона»: Хави отберет очки у команды Лопетеги

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Хави продолжает перестраивать «Барселону». Обойма у специалиста короткая, финансовых возможностей больших клуб сейчас не имеет, поэтому Эрнандес охотно подключает в бой воспитанников Ла Масии. Результаты пока средние: 7-е место в 16 очках от «Реала». В плюс Хави то, что у него есть время и кредит доверия. Как от руководства, так и от болельщиков.

А на этой неделе «Барселона» может помочь «Реалу», если притормозит «Севилью». Андалусийцы на серии из 3 побед, на выходных команда Хулена Лопетеги окончательно отцепила от чемпионских иллюзий «Атлетико». До «Реала» 6 очков, отставание некритичное. Но надо обыграть «Барселону», а с этим могут возникнуть проблемы. Все-таки сил в матче с «Атлетико» ушло много, а у Хави не совсем и пионеротряд. На один матч он точно может собраться. Вполне реальным результатом при таком раскладе видится ничья. Коэффициент на такой исход в БК Winline составляет 3.40.

«Атлетик» — «Реал»: лидер теряет очки. Вмешался коронавирус

«Реал» столкнулся с проблемой коронавируса: из строя выбыли сразу 6 игроков основы: Гарет Бэйл, Родриго, Лука Модрич, Марко Асенсио, Марсело и Андрей Лунин. Матч с «Кадисом» переносить не стали, да и Карло Анчелотти заявил, что коронавирус уже не так страшен. Но результата добиться не удалось: ничья 0:0, хотя «Реал» пробил по воротам Ледесмы больше 30 раз.

«Атлетик» на своем поле всегда опасен. Частенько кусает лидеров, а если и проигрывает, то всегда в напряженной борьбе. Скорее всего, нас ждет низовой матч со множеством фолов. А вот опасных моментов и тем более голов будет не так много. Ставки на то, что в матче будет меньше 3 голов, принимают с коэффициентом 1.81.

«Ливерпуль» — «Лестер»: Клопп не станет упираться

Перед Юргеном Клоппом стоит самая настоящая дилемма - упираться ли в матче Кубка лиги против «Лестера». С одной стороны, это уже четвертьфинал, до трофея всего 3 шага. С другой - календарь и так перегружен, а в январе на Кубок Африки уедут Мохаммед Салах, Садио Мане и еще несколько игроков. Как затыкать дыры - пока непонятно, да и коронавирус не дремлет.

А вот «Лестер» наверняка сделает Кубок лиги своей главной целью. Из еврокубков клуб уже бесславно вылетел, а в АПЛ плетется в середине таблицы. Вылететь не вылетит, но и претендовать на что-то большее, нежели Лига Европы, не будет. В этой ситуации Кубок лиги - отличный шанс сохранить лицо и сделать сезон приемлемым. А если еще «Ливерпуль» выпустит резервистов…Сделать ставку на победу «Лестера» можно за 4.90.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: Конте с Мойесом устроят рубку

«Тоттенхэм» набрал ход. Не помешал даже карантин, наоборот, команде скорее повезло, она ушла на него первой, до вала эпидемии в клубах. Команда потихонечку привыкает к требованиям Антонио Конте и уже борется за место в Лиге чемпионов. Если этой цели удастся добиться, а вместе с тем взять и Кубок Англии, то итальянца однозначно вознесут до небес.

В четвертьфинале соперник очень серьезный. Достаточно сказать, что в Кубке лиги «Вест Хэм» уже успел выбить «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Вот только прямо сейчас команда Дэвида Мойеса не выигрывает и даже не забивает уже в 3 матчах кряду. А впереди команда Конте, для которого оборона синоним победы. Поставить на то, что «Вест Хэм» и в 4-м матче подряд не забьёт, можно у букмекера Winline с коэффициентом 2.94.