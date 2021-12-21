Рубка в Лондоне, непростой выезд для "Реала"

Новая неделя - новые крутые матчи! В середине недели нас ждут четыре интереснейших игры. В чемпионате Испании «Севилья» встретится с «Барселоной», а «Реал» ждет непростой выезд в гости к «Атлетику». В Кубке Англии «Ливерпуль» сразится с «Лестером», а «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» устроят настоящее дерби. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline после регистрации. Получи фрибет 1000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!
Хави продолжает перестраивать «Барселону». Обойма у специалиста короткая, финансовых возможностей больших клуб сейчас не имеет, поэтому Эрнандес охотно подключает в бой воспитанников Ла Масии. Результаты пока средние: 7-е место в 16 очках от «Реала». В плюс Хави то, что у него есть время и кредит доверия. Как от руководства, так и от болельщиков.
А на этой неделе «Барселона» может помочь «Реалу», если притормозит «Севилью». Андалусийцы на серии из 3 побед, на выходных команда Хулена Лопетеги окончательно отцепила от чемпионских иллюзий «Атлетико». До «Реала» 6 очков, отставание некритичное. Но надо обыграть «Барселону», а с этим могут возникнуть проблемы. Все-таки сил в матче с «Атлетико» ушло много, а у Хави не совсем и пионеротряд. На один матч он точно может собраться. Вполне реальным результатом при таком раскладе видится ничья. Коэффициент на такой исход в БК Winline составляет 3.40.
«Реал» столкнулся с проблемой коронавируса: из строя выбыли сразу 6 игроков основы: Гарет Бэйл, Родриго, Лука Модрич, Марко Асенсио, Марсело и Андрей Лунин. Матч с «Кадисом» переносить не стали, да и Карло Анчелотти заявил, что коронавирус уже не так страшен. Но результата добиться не удалось: ничья 0:0, хотя «Реал» пробил по воротам Ледесмы больше 30 раз.
«Атлетик» на своем поле всегда опасен. Частенько кусает лидеров, а если и проигрывает, то всегда в напряженной борьбе. Скорее всего, нас ждет низовой матч со множеством фолов. А вот опасных моментов и тем более голов будет не так много. Ставки на то, что в матче будет меньше 3 голов, принимают с коэффициентом 1.81.
Перед Юргеном Клоппом стоит самая настоящая дилемма - упираться ли в матче Кубка лиги против «Лестера». С одной стороны, это уже четвертьфинал, до трофея всего 3 шага. С другой - календарь и так перегружен, а в январе на Кубок Африки уедут Мохаммед Салах, Садио Мане и еще несколько игроков. Как затыкать дыры - пока непонятно, да и коронавирус не дремлет.
А вот «Лестер» наверняка сделает Кубок лиги своей главной целью. Из еврокубков клуб уже бесславно вылетел, а в АПЛ плетется в середине таблицы. Вылететь не вылетит, но и претендовать на что-то большее, нежели Лига Европы, не будет. В этой ситуации Кубок лиги - отличный шанс сохранить лицо и сделать сезон приемлемым. А если еще «Ливерпуль» выпустит резервистов…Сделать ставку на победу «Лестера» можно за 4.90.
«Тоттенхэм» набрал ход. Не помешал даже карантин, наоборот, команде скорее повезло, она ушла на него первой, до вала эпидемии в клубах. Команда потихонечку привыкает к требованиям Антонио Конте и уже борется за место в Лиге чемпионов. Если этой цели удастся добиться, а вместе с тем взять и Кубок Англии, то итальянца однозначно вознесут до небес.
В четвертьфинале соперник очень серьезный. Достаточно сказать, что в Кубке лиги «Вест Хэм» уже успел выбить «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Вот только прямо сейчас команда Дэвида Мойеса не выигрывает и даже не забивает уже в 3 матчах кряду. А впереди команда Конте, для которого оборона синоним победы. Поставить на то, что «Вест Хэм» и в 4-м матче подряд не забьёт, можно у букмекера Winline с коэффициентом 2.94.
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