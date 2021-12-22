Рую Витории запретили говорить о подробностях ухода из «Спартака»

<p> <;/p> <p> Московский «Спартак» при расторжении контракта с бывшим главным тренером Руем Виторией включил в соглашение пункт, запрещающий португальскому специалисту раскрывать подробности ухода из московской команды. </p> <p class="visual-quote"> «При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли «зеркальное» требование для «Спартака», – передает слова источника «Чемпионат». </p> <p> 15 декабря «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Руем Виторией. Португальский специалист возглавил московский клуб в мае. Причиной увольнение стали неудовлетворительные результаты команды в чемпионате России - «Спартак» закончил календарный год на девятом месте. </p> <p> Витории удалось вывести «Спартак» в плей-офф еврокубков впервые с сезона 2017/2018. Красно-белые заняли первое место в группе С Лиги Европы, опередив «Лестер», «Наполи», «Легию». </p> <p> 17 декабря «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с итальянским специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с возможностью продления еще на год. </p> <p> </p>