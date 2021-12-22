Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
24 минуты назад

Рую Витории запретили говорить о подробностях ухода из «Спартака»

<p> <;/p> <p> Московский «Спартак» при расторжении контракта с бывшим главным тренером Руем Виторией включил в соглашение пункт, запрещающий португальскому специалисту раскрывать подробности ухода из московской команды.&nbsp; </p> <p class="visual-quote"> «При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли «зеркальное» требование для «Спартака», – передает слова источника «Чемпионат». </p> <p> 15 декабря «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Руем Виторией. Португальский специалист возглавил московский клуб в мае. Причиной увольнение стали неудовлетворительные результаты команды в чемпионате России - «Спартак» закончил календарный год на девятом месте.&nbsp; </p> <p> Витории удалось вывести «Спартак» в плей-офф еврокубков впервые с сезона 2017/2018. Красно-белые заняли первое место в группе С Лиги Европы, опередив «Лестер», «Наполи», «Легию». </p> <p> 17 декабря «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с итальянским специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с возможностью продления еще на год. </p> <p> </p>

Рую Витории запретили говорить о подробностях ухода из «Спартака»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Футбол,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители