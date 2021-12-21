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1 час назад

Познер не считает, что сборная России играет достойно

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер признался, что не считает достойной нынешнюю игру сборной России по футболу, а также рассказал, игру какой команды считает эталоном.

Познер раскритиковал сборную России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я люблю хороший футбол и смотрю его. К сожалению, не могу сказать, что сборная России достойно играет сейчас. Для меня самая лучшая команда, которую я когда-либо видел, — это «Барселона» прошлого времени. Это не футбол, а какой-то балет», — написал Познер на своём сайте.

Ранее в сборной России отреагировали на назначение Черчесова в «Ференцварош».

Футбол,Владимир Познер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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