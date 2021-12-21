Познер раскритиковал сборную России по футболу

«Я люблю хороший футбол и смотрю его. К сожалению, не могу сказать, что сборная России достойно играет сейчас. Для меня самая лучшая команда, которую я когда-либо видел, — это «Барселона» прошлого времени. Это не футбол, а какой-то балет», — написал Познер на своём сайте.