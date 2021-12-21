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53 минуты назад

Червиченко сравнил Кокорина с цирковой обезьяной

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко посоветовал форварду итальянской «Фиорентины» Александру Кокорину завершить карьеру, передает Sport24.

Кокорина сравнили с цирковой обезьяной
Фото: InstagramInstagram

«Итальянцы на знали, кого покупали. У нас в стране всем все давно известно по поводу Кокорина. Он способен только повеселить кого-то, побыть цирковой обезьяной. Ему надо перестать позориться и закончить уже с футболом», — сказал Червиченко.

Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил информацию о том, что клуб интересуется Александром Кокориным и Юрием Жирковым.

Футбол,Андрей Червиченко,Юрий Жирков,Александр Кокорин,Роман Терюшков,Спартак,
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