​«МЮ» объявил о возобновлении тренировок

Из-за вспышки коронавируса «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе был вынужден уйти на карантин. Во вторник «красные дьяволы» вернулись к тренировкам, о чём было объявлено на клубном сайте.

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Ральф Рангник начал готовить команду к следующему матчу, который команда проведёт в понедельник, 27 декабря. В этот день «Манчестер Юнайтед» сыграет в Премьер-лиге против «Ньюкасла» на поле соперника.

Добавим, что последние игры «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии (против «Брентфорда» и «Брайтона») были перенесены.