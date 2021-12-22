Стало известно условие, при котором Дзюба останется в "Зените"

Футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба может остаться в "Зените", передает Metaratings со ссылкой на источник. Отмечается, что футболисту будет предложен контракт на один сезон с уменьшением зарплаты.

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Контракт Дзюбы с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года. После 18-го тура чемпионата России подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу первенства, имея в активе 38 очков. Они опережают московское "Динамо" на два балла. В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 17 матчей, забив десять мячей.