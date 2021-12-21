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1 час назад

​Роналду обошёлся «Ювентусу» в 277 млн евро

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» на протяжении трёх лет – с 2018 по 2021 год. За всё это время звёздный португалец обошёлся туринскому гранду в 277 миллионов евро. Об этом рассказывает Football News 24, ссылаясь на вторничный выпуск La Gazzetta dello Sport, в котором речь идёт об оценке неудачных инвестиций «старой синьоры» за последние годы.

​Роналду обошёлся «Ювентусу» в 277 млн евро
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

За «Ювентус» Криштиану Роналду провёл во всех соревнованиях 134 матча. В них португалец записал на свой счёт 101 гол и 22 результативных паса на партнёров.

Летом уходящего года Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт по схеме «2+1».

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