Гари Линекер: временами я ненавижу футбол

Линекер в матчах за сборную Англии забил 48 голов. Он третий бомбардир сборной в истории (после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона). На клубном уровне форвард выступал за «Лестер Сити», «Эвертон», «Барселону», «Тоттенхэм Хотспур» и «Нагоя Грампус Эйт». Линекер — лучший бомбардир чемпионата Англии (1985, 1986, 1990), лучший бомбардир чемпионата мира-1986, победитель Кубка и Суперекубка Англии, Кубка Испании и Кубка обладателей кубков.