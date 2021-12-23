Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
2 часа назад

Гари Линекер: временами я ненавижу футбол

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер признался, что временами негативно относится к футболу.

Гари Линекер: временами я ненавижу футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я люблю футбол, но временами ненавижу его», — написал Линекер в своём «твиттере».

Линекер в матчах за сборную Англии забил 48 голов. Он третий бомбардир сборной в истории (после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона). На клубном уровне форвард выступал за «Лестер Сити», «Эвертон», «Барселону», «Тоттенхэм Хотспур» и «Нагоя Грампус Эйт». Линекер — лучший бомбардир чемпионата Англии (1985, 1986, 1990), лучший бомбардир чемпионата мира-1986, победитель Кубка и Суперекубка Англии, Кубка Испании и Кубка обладателей кубков.

Футбол,Бобби Чарльтон,Гари Линекер,Уэйн Руни,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители