Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о возможном возвращении в сборную России.
Дзюба не сыграл ни одного матча за национальную команду при новом главном тренере сборной Валерии Карпине, с которым у него давних конфликт, возникший еще во время их совместной работе в «Спартаке».
В сентябре Дзюба не получил вызов в сборную, в октябре, оказавшись в расширенном составе, сам отказался от приглашения, сославшись на недостаточно хорошую форму, а в ноябре снова не попал в число вызванных игроков.
«Не против сделать шаг [навстречу], но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», – цитирует Дзюбу сайт «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Дзюба провел 24 матча на клубном уровне, включая игру за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0), забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. Он идет на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата России сезона-2021/22, уступая только нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову, у которого 13 мячей.
В марте сборной России предстоит сыграть стыковые матчи за право выйти в финальную часть чемпионата мира-2022. Соперником по первому раунду станет национальная команда Польши.