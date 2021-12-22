Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную

«Не против сделать шаг [навстречу], но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», – цитирует Дзюбу сайт «Матч ТВ».