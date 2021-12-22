Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную

Форвард «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов примириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступления в национальной команде. Об это спортсмен заявил в эфире МАТЧ ТВ.
«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — заявил он.
Напомним, что у Дзюбы и Карпина напряженные отношения еще со времен «Спартака» — наставник и игрок часто критиковали друг друга. Несмотря на это, ранее Карпин заявлял, что его личный конфликт не влияет на включение футболиста в сборную
После назначения Карпина на пост тренера национальной команды Дзюбу не вызвали на сентябрьские матчи Чемпионата мира. Тогда тренер объяснил, что игрок находится в плохой форме. В конце сентября его все же пригласили на октябрьские матчи, однако тогда отказался от предложения сам Дзюба.