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2 часа назад

Фанаты «Зенита» отказались от оформления Fan ID

Фанаты «Зенита» отказались от оформления Fan ID. Об этом они заявили в телеграм-канала «Ландскрона».

Фанаты «Зенита» отказались от оформления Fan ID
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию».

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях.

С 1 июня 2022 году для посещения спортивных мероприятий будет необходимо оформить паспорт болельщика. Это можно будет сделать через портал Госуслуги.

На матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2) болельщики двух команд устроили перекличку во время игры: «Нам не нужен FAN ID».

Впервые система FAN ID использовалась на футбольных матчах во время Кубка Конфедераций в 2017 году.

Болельщики московских «армейцев» собрались на одной трибуне, обозначив её баннером «2021». При этом соседняя трибуна осталась полностью пустой, на ней красовалось полотно с надписью «2022».

Футбол,ЦСКА,Зенит,Госдума,
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