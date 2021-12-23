Фанаты «Зенита» отказались от оформления Fan ID. Об этом они заявили в телеграм-канала «Ландскрона».

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«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию».

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях.

С 1 июня 2022 году для посещения спортивных мероприятий будет необходимо оформить паспорт болельщика. Это можно будет сделать через портал Госуслуги.

На матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2) болельщики двух команд устроили перекличку во время игры: «Нам не нужен FAN ID».

Впервые система FAN ID использовалась на футбольных матчах во время Кубка Конфедераций в 2017 году.