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1 час назад

Вратарь скончался после столкновения с соперником

Голкипер индонезийского «Торнадо» Тауфик Рамси умер в результате столкновения с соперником во время матча третьего дивизиона против «Ваганы». Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт лиги.

Вратарь скончался после столкновения с соперником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что вратарь столкнулся с игроком противоположной команды и получил удар ногой по голове. Машина скорой помощи госпитализировала Рамси, после чего ему провели срочную операцию. Однако врачи не смогли спасти жизнь 20-летнего футболиста, который скончался после нескольких дней, проведенных в коме.

Ранее на 77-м году ушел из жизни Виктор Антихович — главный тренер «Крыльев Советов» конца 80-х – начала 90-х годов.

Свою футбольную карьеру он также начинал именно в "Крыльях" в 1964 году.

Кроме того, накануне сообщалось, что тренер египетского «Аль-Маджа» Адхам Эль-Селхадар умер после бурного празднования забитого мяча в ворота «Аль-Зарки». Наставник эмоционально отреагировал на взятие ворот. В этот момент у него произошел сердечный приступ.

Футбол,Крылья Советов,
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