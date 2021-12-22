Вратарь скончался после столкновения с соперником

Голкипер индонезийского «Торнадо» Тауфик Рамси умер в результате столкновения с соперником во время матча третьего дивизиона против «Ваганы». Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт лиги.

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Уточняется, что вратарь столкнулся с игроком противоположной команды и получил удар ногой по голове. Машина скорой помощи госпитализировала Рамси, после чего ему провели срочную операцию. Однако врачи не смогли спасти жизнь 20-летнего футболиста, который скончался после нескольких дней, проведенных в коме.

Ранее на 77-м году ушел из жизни Виктор Антихович — главный тренер «Крыльев Советов» конца 80-х – начала 90-х годов.

Свою футбольную карьеру он также начинал именно в "Крыльях" в 1964 году.