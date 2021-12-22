Дзюба критически высказался о журналистах

«Для себя я давно понял: бесполезно что-то доказывать определённым людям. Мне много чего хочется сказать порой, однако сдерживаюсь во многих вещах, ведь люди не привыкли к правде. Есть конструктивная критика, а есть разговоры ни о чем. Пройдёшь мимо журналистов — ты козёл, скотина и не ценишь их труд. Подойдешь поболтать — уже болтун, рот не закрывается, хоть бы раз смолчал. Ну, и как здесь быть? У нас если не забил, то безобразный матч, а забил — великолепный. Хотя ты можешь играть безобразно и забить мяч, а можешь великолепно действовать, но не забить. Вообще говорят, что у нас плохой футбол. А что, журналисты у нас какие-то космические и всё остальное вокруг?» — сказал Дзюба в интервью Yоutube-каналу «Больше спорта».