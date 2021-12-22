Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
48 минут назад

Дзюба критически высказался о журналистах

Форвард петербургского «Зенита» не считает, что российская журналистика находится на должном уровне.

Дзюба критически высказался о журналистах
Фото:  Maksim Konstantinov / SOPA Image Legion-Media Maksim Konstantinov / SOPA Image Legion-Media

«Для себя я давно понял: бесполезно что-то доказывать определённым людям. Мне много чего хочется сказать порой, однако сдерживаюсь во многих вещах, ведь люди не привыкли к правде. Есть конструктивная критика, а есть разговоры ни о чем. Пройдёшь мимо журналистов — ты козёл, скотина и не ценишь их труд. Подойдешь поболтать — уже болтун, рот не закрывается, хоть бы раз смолчал. Ну, и как здесь быть? У нас если не забил, то безобразный матч, а забил — великолепный. Хотя ты можешь играть безобразно и забить мяч, а можешь великолепно действовать, но не забить. Вообще говорят, что у нас плохой футбол. А что, журналисты у нас какие-то космические и всё остальное вокруг?» — сказал Дзюба в интервью Yоutube-каналу «Больше спорта».

Ранее Дзюба стал самым упоминаемым спортсменом России в СМИ по итогам года.

Футбол,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители