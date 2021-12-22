Дзюба рассказал о своей фобии

«Жил на Чистых прудах, на Потаповском переулке. У нас была коммунальная квартира, там у меня началась небольшая фобия — боязнь насекомых. У нас тараканы с меня ростом были. Если от родителей прячешься в туалете, например, и свет выключил — все, ты понимаешь, что ты там уже не один. Глаза на тебя такие со всех сторон смотрят», — сказал Дзюба.