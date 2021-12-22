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1 час назад

Дзюба рассказал о своей фобии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью Youtube-каналу «Больше спорта» признался, что в детстве, живя с родителями в коммуналке на Чистых прудах, обзавелся фобией — боязнью насекомых. А если точнее, то тараканов.

Дзюба рассказал о своей фобии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жил на Чистых прудах, на Потаповском переулке. У нас была коммунальная квартира, там у меня началась небольшая фобия — боязнь насекомых. У нас тараканы с меня ростом были. Если от родителей прячешься в туалете, например, и свет выключил — все, ты понимаешь, что ты там уже не один. Глаза на тебя такие со всех сторон смотрят», — сказал Дзюба.

Отметим, что долго мучиться от фобии футболисту не пришлось — в 1992 году его семья переехала из коммуналки в более комфортные жилищные условия в районе Новокосино.

Дзюба попал в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, но отказался приехать в расположение нацкоманды, сославшись на плохую форму. Больше футболиста тренер Валерий Карпин не вызывал.

Дзюба рассказал о своей реакции на критику

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Нападающий «Зенита» вошел в список 500 самых значимых футболистов мира по версии журнала World Soccer.

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