Назван лучший футболист сборной России в 2021 году

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим футболистом сборной России в 2021 году. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

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В финальном голосовании 22-летний голкипер опередил полузащитника «Монако» Александра Головина. Отмечается, что опрос проводился среди российских болельщиков, которые назвали Сафонова победителем.

Сафонов дебютировал в сборной России в 2021 году. Он провел в составе команды шесть матчей и пропустил шесть мячей. Футболист является воспитанником «Краснодара» и является основным вратарем команды со второй половины сезона-2018/2019.