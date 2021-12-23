Пеле выписали из больницы

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле выписан из больницы, где проходил лечение после удаления опухоли в толстой кишке. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление больницы.

Фото: © EPA-EFE/IAN LANGSDON © EPA-EFE/IAN LANGSDON

В сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения.

"Пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре", - говорится в заявлении больницы.