Кокорин и Мамаев проводят совместный отпуск в Дубае

Футболист итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин и игрок подмосковных "Химок" Павел Мамаев проводят совместный отпуск в Дубае.
"Больше не хулиганы", - написал Кокорин в сториз в Instagram.
В октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы.
В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года.
В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.
Ранее бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал переход полузащитника Павла Мамаева в подмосковные "Химки".
"Он уже немолодой. Ему 33 года? Пусть идет отдыхать! Какой футбол? Кто такой Мамаев? Все, он отыграл свое! Никому он не нужен, все его годы уже прошли. Он — ноль без палочки!" - сказал Пономарев.