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1 час назад

Девушка Мамаева спасла футболиста от раковой опухоли

Девушка футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассказала, что спортсмен долгое время жил со злокачественной опухолью и только недавно согласился на операцию. Санько выложила соответствующие сторис в Instagram.

Девушка Мамаева рассказала о раковой опухоли у футболиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На одной из совместных фотографий фанаты звездной пары увидели большой шрам на лице Мамаева и сразу же засыпали вопросами девушку футболиста.

— У него много лет на лице была базалиома — это злокачественное образование на коже (по сути — разновидность рака) и никто за столько лет не интересовался его здоровьем, — пишет в Instagram–сторис избранница спортсмена.

Санько уговорила футболиста сделать операцию по удалению лазером, на что тот согласился. К сожалению, этого оказалось мало: Мамаеву назначили «полное иссечение» и теперь у него в районе щеки огромный шрам.

— Главное, мы выявили, пока не так поздно и удалили, — утешает и себя, и своего избранника девушка.

Мамаев прописался в одном из ростовских кафе, чтобы уйти от больших алиментов. Об этом стало известно 17 августа. Спортсмен оформил прописку на 1-й Конной улице в Ростове-на-Дону. Однако вместо жилого дома по этому адресу располагается кафе «Махаон».

Футбол,Павел Мамаев,
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