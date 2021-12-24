Девушка Мамаева рассказала о раковой опухоли у футболиста

Девушка футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассказала, что спортсмен долгое время жил со злокачественной опухолью и только недавно согласился на операцию. Санько выложила соответствующие сторис в Instagram.
На одной из совместных фотографий фанаты звездной пары увидели большой шрам на лице Мамаева и сразу же засыпали вопросами девушку футболиста.
— У него много лет на лице была базалиома — это злокачественное образование на коже (по сути — разновидность рака) и никто за столько лет не интересовался его здоровьем, — пишет в Instagram–сторис избранница спортсмена.
Санько уговорила футболиста сделать операцию по удалению лазером, на что тот согласился. К сожалению, этого оказалось мало: Мамаеву назначили «полное иссечение» и теперь у него в районе щеки огромный шрам.
— Главное, мы выявили, пока не так поздно и удалили, — утешает и себя, и своего избранника девушка.
Мамаев прописался в одном из ростовских кафе, чтобы уйти от больших алиментов. Об этом стало известно 17 августа. Спортсмен оформил прописку на 1-й Конной улице в Ростове-на-Дону. Однако вместо жилого дома по этому адресу располагается кафе «Махаон».