Девушка Мамаева рассказала о раковой опухоли у футболиста

Девушка футболиста Павла Мамаева Надежда Санько спасла его от злокачественной опухоли. Об этом она рассказала в сториз Instagram.
По словам Надежды, футболист долгое время жил со злокачественным образованием на лице - базалиомой, однако "никто за столько лет не интересовался его здоровьем".
Подруге Мамаева удалось уговорить его на операцию по удалению базалиомы лазером. Но врачи назначили ему "полное иссечение", после которого на щеке у футболиста остался заметный шрам.
В настоящее время Павел Мамаев проводит отпуск в Дубае со своей девушкой, а также с другом Александром Кокориным.
В 2018 году Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали по подозрению в избиении трех человек в Москве. Вместе с футболистами были задержаны младший брат Кокорина Кирилл их общий знакомый Александр Протасовицкий.
В мае 2019 года братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий по 1 году и 5 месяцев колонии общего режима. Осенью того же года всех фигурантов дела освободили по УДО.