Девушка Мамаева рассказала о раковой опухоли у футболиста

Девушка футболиста Павла Мамаева Надежда Санько спасла его от злокачественной опухоли. Об этом она рассказала в сториз Instagram.

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По словам Надежды, футболист долгое время жил со злокачественным образованием на лице - базалиомой, однако "никто за столько лет не интересовался его здоровьем".

Подруге Мамаева удалось уговорить его на операцию по удалению базалиомы лазером. Но врачи назначили ему "полное иссечение", после которого на щеке у футболиста остался заметный шрам.

В настоящее время Павел Мамаев проводит отпуск в Дубае со своей девушкой, а также с другом Александром Кокориным.

В 2018 году Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали по подозрению в избиении трех человек в Москве. Вместе с футболистами были задержаны младший брат Кокорина Кирилл их общий знакомый Александр Протасовицкий.