Комментатор Орлов уничижительно отозвался о Дзюбе

«Он что, хочет, чтобы его все время хвалили? Он неприкасаемый какой-то? Футболист должен быть готов к критике. То, что Дзюба сейчас не такой, каким был три года назад — это же очевидно, это видит каждый. Для меня Дзюба — это футболист. Я его не считаю личностью, мне с ним не о чем говорить. Его фразы не вызывают интереса у меня», — цитирует Орлова «Матч ТВ».