Комментатор Орлов уничижительно отозвался о Дзюбе

Комментатор Геннадий Орлов упрекнул нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в том, что он не готов к критике.
«Он что, хочет, чтобы его все время хвалили? Он неприкасаемый какой-то? Футболист должен быть готов к критике. То, что Дзюба сейчас не такой, каким был три года назад — это же очевидно, это видит каждый. Для меня Дзюба — это футболист. Я его не считаю личностью, мне с ним не о чем говорить. Его фразы не вызывают интереса у меня», — цитирует Орлова «Матч ТВ».
С приходом Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России Дзюба потерял место в основном составе.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги он провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов 33-летний форвард принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу.
В списке лучших бомбардиров текущего чемпионата России нападающий располагается на втором месте, отставая на три гола от идущего первым форварда «Уфы» Гамида Агаларова.
Ранее Орлов заявил, что «Зенит» не должен продлевать контракт с Дзюбой.
«Он несостоятельный в Лиге чемпионов, на которую равняется клуб», — отметил журналист.