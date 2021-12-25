Магкеев отправится на зимние сборы с «Локомотивом»

Агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева Александр Клюев сообщил, что его клиент присоединится к команде на зимних сборах.

«На сборы с командой он поедет. Там продолжит проходить реабилитацию, будет плавно переходить к беговой работе», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Он также сообщил, что в настоящий момент футболист находится на лечении в Германии. После присоединения к команде Магкеев будет заниматься по индивидуальной программе.