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2 часа назад

Эксперт предложил установить KPI для российских вузов по приему соотечественников

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Отдельный показатель по количеству принятых на обучение соотечественников необходимо установить для российских вузов, чтобы улучшить ситуацию с возвращением в страну ранее уехавших граждан. Такое мнение высказал в понедельник начальник отдела развития международного сотрудничества Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского Константин Кемаев.

"Для вузов [необходимо] установить отдельный KPI по приему соотечественников. Или чтобы это как-то отдельно учитывалось и шло университетам тоже в зачет", - сказал он во время круглого стола в Общественной палате РФ по теме поступления в российские вузы соотечественников, проживающих за рубежом.

Как отметил Кемаев, в настоящее время российские университеты ориентируются на целевые показатели по приему на обучение российских и иностранных граждан, а при приеме соотечественников вузы чаще всего записывают их в категорию российских граждан. "При этом по факту мы с ними обязаны выполнять тот объем работы, который мы выполняем с иностранными гражданами", - добавил он.

Начальник отдела считает, что увеличить количество поступающих в российские вузы соотечественников, проживающих за рубежом, возможно благодаря их активному привлечению к участию в университетских олимпиадах. "Многие университеты проводят олимпиады, победители которых получают возможность поступать в российские вузы в рамках квоты на бюджетные места, выделяемые конкретно под призеров и победителей олимпиад. <…> Как правило, целевая аудитория участников этих олимпиад включает проживающих за рубежом соотечественников", - отметил Кемаев.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости расширения возможности для обучения в России молодежи из семей соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе на бюджетной основе.

Футбол,Владимир Путин,Общественная палата России,ИТАР-ТАСС,
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