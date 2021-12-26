Футболист умер во время матча

Алжирский футболист Софьян Лукар скончался во время матча чемпионата страны между клубами «Саида» и «Оран». Об этом сообщает Channel News Asia.

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Причиной смерти 28-летнего полузащитника клуба «Саида» стал сердечный приступ. В первом тайме матча второго дивизиона Лукар столкнулся со своим вратарем. После оказания медицинской помощи футболист вернулся на поле, однако спустя 10 минут потерял сознание. Он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.