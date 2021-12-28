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4 часа назад

Рюдигер выдвинул «Челси» условия по зарплате

Немецкий защитник Антонио Рюдигер ведет переговоры с руководством лондонского «Челси» о пролонгации сотрудничества. Как информирует Fichajes, футболист выдвинул «пенсионерам» свои условия. Рюдигер хочет зарабатывать по новому контракту 12 миллионов евро в год. Что думают в клубе по этому поводу, пока неизвестно.

Рюдигер выдвинул «Челси» условия по зарплате
Фото: ReutersReuters

Если стороны так и не смогут договориться, подписать Антонио попробует мадридский «Реал». Представители «королевского» клуба уже провели предварительные переговоры с агентом защитника.

Срок контракта Рюдигера с «Челси» истекает в конце июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в АПЛ и отметился двумя забитыми мячами.

Футбол,Антонио Рюдигер,Реал,
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