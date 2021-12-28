Рюдигер выдвинул «Челси» условия по зарплате

Немецкий защитник Антонио Рюдигер ведет переговоры с руководством лондонского «Челси» о пролонгации сотрудничества. Как информирует Fichajes, футболист выдвинул «пенсионерам» свои условия. Рюдигер хочет зарабатывать по новому контракту 12 миллионов евро в год. Что думают в клубе по этому поводу, пока неизвестно.