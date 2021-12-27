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27 декабря

Губерниев назвал Матвея Сафонова лучшим вратарём и игроком России 2021 года

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова лучшим вратарём и игроком страны в уходящем 2021 году.

Губерниев назвал лучшего игрока сборной России
Фото: ТАССТАСС

«Вратарь года — это однозначно Сафонов. Из полевых игроков никого выделить не могу, поэтому своим номинантом на игрока года назову тоже Сафонова. Лучшим тренером года считаю Михаила Викторовича Лихачёва — главный тренер наших пляжников. А команда года — это сборная России по пляжному футболу, которая выиграла чемпионат м

Футболисты национальной сборной, конечно, молодцы, но в минувшем году со своими задачами всё-таки не справились: что на чемпионате Европы, что в отборочных матчах чемпионата мира. Шанс есть, но напрямую не вышли, хотя для этого всё было», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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