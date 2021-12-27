«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ

Вчера, 26 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу — 6:3. Эта победа стала для команды Пепа Гвардиолы 35-й за календарный год в АПЛ.

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии. Та победа стала для команды Гвардиолы 34-й в АПЛ за 2021 год. По числу побед за календарный год в высшем английском футбольном дивизионе «Манчестер Сити» опередил «Ливерпуль», который одержал 33 победы за 1982 год. В игре с «Лестером» «Манчестер Сити» обновил собственный рекорд.