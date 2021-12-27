Рангник: Марсьяль решил покинуть «МЮ»

«Мы пообщались, и Антони заявил мне, что настало время для перемен. Он провел семь лет в «Юнайтед», его можно понять. Но по нему пока не было конкретных предложений, насколько мне известно. Пока кто-то не проявит интерес к нему, он будет оставаться с нами», - приводятся слова немецкого тренера в твиттер-аккаунте журналиста Саймона Стоуна.